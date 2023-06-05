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6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun davası: Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi | Video

6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun davası: Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi | Video
05.06.2023 13:07

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Son dakika haberleri... İstanbul'da 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi ile ilgili duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi.

Duruşma savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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