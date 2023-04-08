RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları ''6 üstü 7’li koalisyon'' animasyon videosu sosyal medyayı salladı: Akşener kalktı, Buldan oturdu |VİDEO

''6 üstü 7’li koalisyon'' animasyon videosu sosyal medyayı salladı: Akşener kalktı, Buldan oturdu |VİDEO

''6 üstü 7’li koalisyon'' animasyon videosu sosyal medyayı salladı: Akşener kalktı, Buldan oturdu |VİDEO
08.04.2023 11:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:52
Kaftancıoğlu'nun algısını...
Haber 01:23
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve...
Haber 01:49
Karaköy'de bir binada çökme!...
Haber 01:29
Meral Akşener'den kurşunlu...
Haber 01:38
"İngiltere'de Erzurum'dan...
Haber 01:00
7'li koalisyonda liste krizi!...
Haber 00:50
Öldürdüğü adamın başında...
Haber 02:13
Asrın çifte felaketi sonrası 6...
Haber 00:36
Yer: Konya! Hayvan koruma...
Haber 01:37
Selçuk Bayraktar'dan Aliyev'e...
Haber 03:19
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya...
Haber 00:53
PKK'nın gençlik yapılanmasına...

Üst üste krizlerin ardından ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirleyen 6'lı koalisyon, HDP'nin katılımıyla 7'li koalisyona dönüştü. Meral Akşener'i ikna edebilmek adına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı verilen ortaklık, 1 cumhurbaşkanı 5+2 yardımcı ve gizliden aleni ortağa dönüşen HDP'nin katılımıyla tam anlamıyla matematik problemine dönüştü. 7'li koalisyonun, aday belirleme sürecini esprili bir dille anlatan animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Videoları

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala aday belirlemeden, ortak liste çıkarmaya kadar neredeyse tüm süreçlerde krizden krize sürüklenen 7'li koalisyon, mizah malzemesi olmaya devam ediyor. Ortak cumhurbaşkanı belirleme sürecinden dağılma noktasına gelen koalisyon acıklı halini, mizahi bir dille aktaran animasyon filmi sosyal meydayı adeta salladı.

ADAY KRİZİ GÜLDÜRDÜ
Daha önce Yedili Masa'daki kaosları mizahi bir dille ele alarak animasyon hazırlayan 'Kurtuba TV' bir çalışma daha yayınladı. Animasyon filminde Yedili Masa'nın sıkça toplanıp dağılması, adayın bir türlü belirlenememesi videoda güldüren detaylarla ele alındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın SİHA'ları hedef alması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışındaki çalışmaları, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yapmaktan kaçınması, izleyenleri en güldüren konular olarak ön plana çıktı.

AKŞENER KOLTUĞU KAPTIRDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday çıkarılmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve İmamoğlu ile Yavaş'ı aday göstermek istemesi, yaşanan kriz sonrası Masa'dan zehir zemberek sözlerle kalkması ve tepkiler sonrası geri oturmak zorunda kalması ancak yeniden döndüğünde HDP'yi ittifakta görmesi konularına da videoda değiniliyor.

SARAÇHANE TİYATROSU
Muhalefet cephesinde yaşanan 'Saraçhane kriziyle' ilgili de daha önce bir animasyon yayınlanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı ve paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılanmıştı.

SON DAKİKA