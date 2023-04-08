14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala aday belirlemeden, ortak liste çıkarmaya kadar neredeyse tüm süreçlerde krizden krize sürüklenen 7'li koalisyon, mizah malzemesi olmaya devam ediyor. Ortak cumhurbaşkanı belirleme sürecinden dağılma noktasına gelen koalisyon acıklı halini, mizahi bir dille aktaran animasyon filmi sosyal meydayı adeta salladı.

ADAY KRİZİ GÜLDÜRDÜ

Daha önce Yedili Masa'daki kaosları mizahi bir dille ele alarak animasyon hazırlayan 'Kurtuba TV' bir çalışma daha yayınladı. Animasyon filminde Yedili Masa'nın sıkça toplanıp dağılması, adayın bir türlü belirlenememesi videoda güldüren detaylarla ele alındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın SİHA'ları hedef alması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul dışındaki çalışmaları, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yapmaktan kaçınması, izleyenleri en güldüren konular olarak ön plana çıktı.

AKŞENER KOLTUĞU KAPTIRDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday çıkarılmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve İmamoğlu ile Yavaş'ı aday göstermek istemesi, yaşanan kriz sonrası Masa'dan zehir zemberek sözlerle kalkması ve tepkiler sonrası geri oturmak zorunda kalması ancak yeniden döndüğünde HDP'yi ittifakta görmesi konularına da videoda değiniliyor.

SARAÇHANE TİYATROSU

Muhalefet cephesinde yaşanan 'Saraçhane kriziyle' ilgili de daha önce bir animasyon yayınlanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı ve paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılanmıştı.