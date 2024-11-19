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6 katlı binanın çöküş anı kamerada
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6 katlı binanın çöküş anı kamerada

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 22:39

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın çökmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, orta hasarlı olduğu tespit edilen Dervişpaşa Mahallesi’ndeki 6 katlı Sarılar Apartmanı, verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayınca ağır hasarlıya döndü ve yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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