6 ayda 900 bin liralık vurgun! Bu adı taşıyanların başı yandı: Ayşe, Fatma ve Mehmet...

Son dakika haberine göre, Adana merkezli 3 ilde telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Çetenin, özellikle yaşlı vatandaşları hedef aldığı, bu nedenle telefon rehberinde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan Ayşe, Fatma, Mehmet, Hüseyin gibi isimleri taşıyan vatandaşları aradığı saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 6 ayda 900 bin lira vurgun yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı.











Polis, savcılıktan alınan izinle yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takipte çetenin, telefonla aradıkları vatandaşları, "Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda, ev aramalarında kimliğiniz çıktı. Adınız terör olaylarında kullanılabilir. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek dolandırdığını belirledi.











İSİM DETAYIYLA YAŞLI VATANDAŞLARI SEÇİYORLARMIŞ

Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerin tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği ve bu rehberden vatandaşları aradıklarını tespit etti. Ayrıca çetenin, dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğü, bu nedenle de rehberde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan isimler olan 'Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin' gibi isimleri aradığı belirlendi. Polis, çetenin bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşı, yaklaşık 900 bin lira dolandırdığını tespit etti.







DOLANDIRICILARDAN 914 BİN LİRA KURTARILDI

Polisin çalışması sonucu çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da faaliyet gösterdiği, liderliğini ise İbrahim K.'nin yaptığı, bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.'nin de vatandaşları arayarak polis ve savcı oldukları yalanıyla dolandırdığı saptandı. Çetenin, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı belirlendi. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 12 ilde 15 vatandaşın toplam 914 bin lira dolandırılmasının önüne geçtiği de öğrenildi.







SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 26 Aralık günü şafak vakti Adana merkezli İzmir ve Şanlıurfa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ., Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. ile ismi açıklanmayan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları reddettiği iddia etti.









11 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim K., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ., Mehmet A., Nevzat K. ile Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cuma A. ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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