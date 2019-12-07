6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef elenen isim kim oldu? |Video 07.12.2019 16:50

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışması Masterchef bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada bu hafta eleme potasında yer alan isimler merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef elenen isim kim oldu? İşte haftanın final bölümünde yaşanan olaylar...

İzleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen Masterchef'te bu akşam hangi ismin elendiği merak konusu oldu. Ekranları başında programı takip edemeyen izleyiciler özellikle şu sıralar bu akşam 6 Aralık Masterchef'te bu hafta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef elenen isim kim oldu? İşte yarışma programına dair merak edilenler...

6 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te bu akşam elenen yarışmacısı Yasin oldu. Cemre ve Batuhan yarışmaya devam edecek.

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM NELER OLDU?

Eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Japon yemeği olan Sushi hazırlamasını istedi. Halk arasında çiğ balık olarak da bilinen Sushi hazırlamak için yarışmacılar büyük çaba gösterdi. Kırmızı ve mavi takım yemeklerinin sunumunu hazırlamasının ardından şefler oylama yaptı.

Dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Üçüncü eleme adayı kırmızı takımın son yarışmacısı Batuhan oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu hafta MasterClass'ta Mehmet Şef, Danilo Şef ile Somer Şef eğitim verdi. MasterChef MasterClass final etabında Alican ile Cemre en uzun makarna hamurunu yapmak için ter döktü ve kazanan yarışmacı Alican oldu.