52'lik oryantal Tanyeli’nin son haline bakın! Tanımak imkansız! 99 kiloya çıkınca mide ameliyatı olan Tanyeli artık bambaşka...

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, oryantal şovlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, geçen aylarda ise verdiği kilolarla gündem olmuştu. 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen ünlü ismin son hali görenleri şaşkına çevirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Tanyeli yayınladığı son pozlarla bir kez daha ağızları açık bıraktı. 52 yaşındaki ünlü oryantal, fit haliyle dikkat çekerken bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Tanyeli'nin son hali...