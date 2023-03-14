Haberler Haber Videoları 52'lik oryantal Tanyeli’nin son haline bakın! Tanımak imkansız! 99 kiloya çıkınca mide ameliyatı olan Tanyeli artık bambaşka...

52'lik oryantal Tanyeli’nin son haline bakın! Tanımak imkansız! 99 kiloya çıkınca mide ameliyatı olan Tanyeli artık bambaşka...

52'lik oryantal Tanyeli’nin son haline bakın! Tanımak imkansız! 99 kiloya çıkınca mide ameliyatı olan Tanyeli artık bambaşka...
14.03.2023 10:07

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:43
29 yaşındaki uzman çavuş...
Haber 06:56
Enkaz altındaki iletilmeyen...
Haber 06:06
Mustafa Destici: ''Adayımız...
Haber 02:07
Ali Haydar Varank son...
Haber 02:40
Kahramanmaraş merkezli...
Haber 02:28
2023 Seçim yasakları ne zaman...
Haber 02:42
Parça parça dökülüyorlar!
Haber 01:02
ABD yine PKK ile temasta!
Haber 09:26
CHP'li Suzan Şahin'e tepki!
Haber 00:23
2023 Milletvekili seçimi için...
Haber 00:58
YSK Başkanı Ahmet Yener'den...
Haber 20:11
Başkan Erdoğan imzaladı!...

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, oryantal şovlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, geçen aylarda ise verdiği kilolarla gündem olmuştu. 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen ünlü ismin son hali görenleri şaşkına çevirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Tanyeli yayınladığı son pozlarla bir kez daha ağızları açık bıraktı. 52 yaşındaki ünlü oryantal, fit haliyle dikkat çekerken bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Tanyeli'nin son hali...

Haber Videoları
Tanyeli’nin son haline bakın! Tanımak imkansız! 99 kiloya çıkınca mide ameliyatı olan Tanyeli artık bambaşka...

SON DAKİKA