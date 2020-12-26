5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonlar devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi.

5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler ile Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında bulunan M-4 kara yolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminin tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiği"ne yönelik ifadenin gerçeği yansıtmadığını, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.