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5 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video

5 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video
23.05.2023 09:17

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Son dakika haberleri... Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

28 şüphelinin yakalanması için Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da baskınlar yapıldı.

28 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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