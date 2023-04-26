48’lik Pınar Altuğ süper minisiyle paylaştı! “Yaşlanmışsın teyze ya” yorumunu görmezden gelmedi! “Kıskançlıktan geberiyorsun...”

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir evladı olan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, son olarak süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Yaşlanmışsın teyze ya" şeklindeki yorum dikkat çekti. Altuğ da takipçisinin çok konuşulan yorumunu görmezden gelmedi. Ünlü oyuncu takipçisine bakın ne yanıt verdi...