48’lik Pınar Altuğ süper minisiyle paylaştı! “Yaşlanmışsın teyze ya” yorumunu görmezden gelmedi! “Kıskançlıktan geberiyorsun...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir evladı olan Pınar Altuğ, son olarak süper mini elbisesi ile verdiği bir pozla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Yaşlanmışsın teyze ya" şeklindeki yorum dikkat çekti.

Söz konusu yoruma Altuğ'un takipçileri şöyle karşılık verdi: "Kıskançlıktan geberiyorsun? Pınar Hanım'a teyze diyorsun ama o teyze dediğin senden çok daha güzel ve havalı, çatla, patla...", "Güzel yaş alıyor diyelim"

Pınar Altuğ da yoruma kayıtsız kalamadı ve takipçisine "İnşallah daha da yaşlanırım" şeklinde karşılık verdi.

İşte Pınar Altuğ'un o pozu...