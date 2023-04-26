Haberler Haber Videoları 48’lik Pınar Altuğ süper minisiyle paylaştı! “Yaşlanmışsın teyze ya” yorumunu görmezden gelmedi! “Kıskançlıktan geberiyorsun...”

48’lik Pınar Altuğ süper minisiyle paylaştı! “Yaşlanmışsın teyze ya” yorumunu görmezden gelmedi! “Kıskançlıktan geberiyorsun...”

48’lik Pınar Altuğ süper minisiyle paylaştı! “Yaşlanmışsın teyze ya” yorumunu görmezden gelmedi! “Kıskançlıktan geberiyorsun...”
26.04.2023 16:38

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Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir evladı olan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, son olarak süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Yaşlanmışsın teyze ya" şeklindeki yorum dikkat çekti. Altuğ da takipçisinin çok konuşulan yorumunu görmezden gelmedi. Ünlü oyuncu takipçisine bakın ne yanıt verdi...

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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir evladı olan Pınar Altuğ, son olarak süper mini elbisesi ile verdiği bir pozla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Yaşlanmışsın teyze ya" şeklindeki yorum dikkat çekti.

Söz konusu yoruma Altuğ'un takipçileri şöyle karşılık verdi: "Kıskançlıktan geberiyorsun? Pınar Hanım'a teyze diyorsun ama o teyze dediğin senden çok daha güzel ve havalı, çatla, patla...", "Güzel yaş alıyor diyelim"

Pınar Altuğ da yoruma kayıtsız kalamadı ve takipçisine "İnşallah daha da yaşlanırım" şeklinde karşılık verdi.

İşte Pınar Altuğ'un o pozu...

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