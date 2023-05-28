Haberler Haber Videoları 46’lık Demet Şener Van’da gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Çok güzelsin gelinlik, takılar çok yakışmış...”

46’lık Demet Şener Van’da gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Çok güzelsin gelinlik, takılar çok yakışmış...”

46’lık Demet Şener Van’da gelin oldu! Tolga Arman’ın biricik aşkına bakın! “Çok güzelsin gelinlik, takılar çok yakışmış...”
28.05.2023 22:49

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1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan Demet Şener, kariyeri kadar özel hayatı ile adından söz ettirdi. 2005 yılında İbrahim Kutluay'la dünyaevine giren ünlü mankenin bu evlilikten 2 evladı oldu. 2018 yılında Kutluay'dan boşanan ve 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kalan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Şener'i gelinlikle gören hayranları hayran kalırken "Çok güzelsin gelinlik, takılar çok yakışmış..." yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in gelinlikli pozu...

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