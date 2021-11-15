Haberler Haber Videoları 45 günde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde 38 bini yabancı, 610 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi

45 günde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde 38 bini yabancı, 610 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi

45 günde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde 38 bini yabancı, 610 bini aşkın vatandaşa hizmet verildi
15.11.2021 10:55
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Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş salgında son duruma ilişkin, “Bahsedildiği gibi yoğun bakımlar çok dolu, çok sıkışık, hasta yer bulamıyor söylemi yanlış. Hastanemize pandeminin başından beri toplam başvurular 610 bin civarında. Yaklaşık 38 bin yabancı ülkelerden gelen vatandaş var, 170 kadar farklı ülke karşımıza çıkıyor, hiç adını duymadığım ülkeler var" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

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