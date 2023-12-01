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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:42 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:42

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için maraton başlıyor! Takvim belli oldu! Karar Resmi Gazete'de....

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kaldı. CHP - HEDEP - İYİ Parti üçgeninde ittifak ve pazarlık sancıları sürerken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı emin adımlarla yoluna devam ediyor. Milyonlarca seçmen muhalefet elinde hizmetten yoksun kalan belediyelerin hesabını sormak için 31 Mart 2024'ü bekliyor. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. İşte 1 Ocak'tan 31 Mart'a seçim sürecinin önemli aşamaları...

Yerel seçim takvimi Resmi Gazetede! 1 Ocaktan 31 Marta madde madde önemli aşamalar
Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de! 1 Ocak'tan 31 Mart'a madde madde önemli aşamalar

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