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31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
22.07.2020 22:41

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının devam etme ihtimaline yönelik 4 farklı senaryonun hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, "Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos’ta okulları açmaya hazırız" şeklinde konuştu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının devam etme ihtimaline yönelik 4 farklı senaryonun hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, "Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız" şeklinde konuştu.

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