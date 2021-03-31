30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Koronavirüs salgınına ilişkin güncel veriler, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. İşte 30 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...
Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
1 MART KORONAVİRÜS TABLOSU