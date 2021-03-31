30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefat sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Koronavirüs salgınına ilişkin güncel veriler, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. İşte 30 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...

Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.



28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU





27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

1 MART KORONAVİRÜS TABLOSU