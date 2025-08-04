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3 yaşındaki kızını merdivenden tekmeyle iten babaya 2 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Eyüpsultan’da 3 yaşındaki kızına tekme attığı ve merdivenden düşmesine neden olduğu öne sürülen baba Turgay T. hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 3 yaşındaki kızına apartman önündeki merdivenlerde tekme attığı ve merdivenlerden düşmesine neden olduğu iddia edilen baba Turgay T. hakkında, 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama' suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 3 Haziran 2025'te meydana geldi. Şüpheli Turgay T.'nin, kızı M.T.'yi ayağıyla tekmeleyerek merdivenlerden aşağı düşürdüğü iddia edildi. Küçük kızın yaralanması üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, mağdur olarak M.T., müşteki olarak anne Aycan T. ve şüpheli olarak baba Turgay T. yer aldı.

İhbarların ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya üzerinden yapıldığı, olayın ardından 18 Haziran'da başlatılan soruşturmada kamera kayıtlarının da delil olarak sunulduğu belirtildi.

Şüpheli baba savunmasında, kızını kablolardan uzaklaştırmak isterken ayağıyla ittiğini ve çocuğun birkaç basamak aşağıya düştüğünü, amacının çocuğunu korumak olduğunu savundu. Ancak savcılık, kamera kayıtlarını izledikten sonra şüphelinin beyanlarını "suçtan kurtulmaya yönelik" buldu.

Turgay T.'nin daha önce de birçok suç kaydı olduğu, suç işlemeye yatkın biri olarak değerlendirildiği iddianamede yer aldı. Şüphelinin yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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