3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milii Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milii Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.







Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;

- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,



- 2 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği,



- 35 adet el bombası,

- 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 1 adet termal kamera,

- 1 adet Laptop bilgisayar,

- keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi.