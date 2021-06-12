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3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi
12.06.2021 11:20
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Son dakika haberi! Milii Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.


Milii Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.




Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;

- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,


- 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 2 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet Doçka makineli tüfek,
- 1 adet M-16 piyade tüfeği,


- 35 adet el bombası,
- 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
- 1 adet termal kamera,
- 1 adet Laptop bilgisayar,
- keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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