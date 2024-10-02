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3 milyon 804 bin makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
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3 milyon 804 bin makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 22:43 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 22:43

Diyarbakır’da eylül ayında kaçakçılık operasyonlarında 3 milyon 804 bin makaronun yanı sıra, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İşlem yapılan 81 şüphelinden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde eylül ayında yapılan operasyonlarda; 1 adet uzun namlulu tüfek, 5 adet tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 9 adet şarjör, 699 adet fişek, 2 adet uzun namlulu silah gövdesi, 2 bin 496 litre motorin, 26 bin 33 paket sigara, 1155 kilo yaprak/kıyılmış tütün, 80 adet cep telefonu, 3 milyon 804 bin 400 adet makaron, 700 adet puro, bin adet boş sigara kutusu, 7 adet sigara dolum makinesi, 5 adet kompresör makinesi, 6 adet kredi kartı, 1 adet pos cihazı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart ele geçirildi.
81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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