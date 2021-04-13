RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları 3-9 Nisan haftalık vaka sayıları açıklandı! İlk üç sırada Kırklareli, İstanbul, Çanakkale bulunuyor

3-9 Nisan haftalık vaka sayıları açıklandı! İlk üç sırada Kırklareli, İstanbul, Çanakkale bulunuyor

3-9 Nisan haftalık vaka sayıları açıklandı! İlk üç sırada Kırklareli, İstanbul, Çanakkale bulunuyor
13.04.2021 19:15
Ana Sayfa 01:30
Oğluna kızan öfkeli baba,...
Ana Sayfa 00:49
Emniyet şeridini ihlal eden...
Ana Sayfa 00:46
'Mavişim' diyerek baş tacı...
Ana Sayfa 01:30
Tam kapanma kararı çıktı mı?...
Ana Sayfa 01:00
Sedat Peker'in lüks...
Ana Sayfa 01:59
Mansur Yavaş'ın yüzde 80'lik...
Ana Sayfa 01:02
ABD-Kuzey Kore hattında...
Ana Sayfa 01:45
NATO'dan Rusya'ya Ukrayna...
Ana Sayfa 01:25
Hainlerden kaçıp ailesiyle...
Ana Sayfa 00:15
THY'den Ramazan'a özel video
Ana Sayfa 02:12
İstanbul'da bir taksici...
Ana Sayfa 00:38
Yunanistan'a kaçmaya...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.


İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları