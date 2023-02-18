Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesine kaldırılan depremzedeyle bizzat ilgilendi. Bakan o anları sosyal medya hesabından görüntülü olarak paylaştı. Bakan Koca paylaşıma; ''HATAY’DAN 296’INCI SAAT HABERİ! Enkaz altından 296’ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor.'' notunu düştü.