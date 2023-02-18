Haberler Haber Videoları 296. saatte mucize! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım! Depremzedeyle bizzat ilgilendi | SON DAKİKA DEPREM HABERİ

296. saatte mucize! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım! Depremzedeyle bizzat ilgilendi | SON DAKİKA DEPREM HABERİ

296. saatte mucize! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım! Depremzedeyle bizzat ilgilendi | SON DAKİKA DEPREM HABERİ
18.02.2023 13:38

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesine kaldırılan depremzedeyle bizzat ilgilendi. Bakan o anları sosyal medya hesabından görüntülü olarak paylaştı. Bakan Koca paylaşıma; ''HATAY’DAN 296’INCI SAAT HABERİ! Enkaz altından 296’ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor.'' notunu düştü.

Haber Videoları
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesine kaldırılan depremzedeyle bizzat ilgilendi. Bakan o anları soyal medya hesabından görüntülü olarak paylaştı. Koca paylaşıma; ''HATAY'DAN 296'INCI SAAT HABERİ! Enkaz altından 296'ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor.'' notunu düştü.
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