İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Cezaevi karşısındaki salonunda görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık getirildi. 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları ile yangında hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARINA BAŞLANDI

Duruşmada ilk aşamada sanıkların savunmalarının alınmasına başlanacak. Ardından yangında hayatını kaybeden 29 kişinin yakınları müşteki sıfatıyla ifadeleri alınacak. Ardınsan sanık ve müşteki avukatlarına söz verilmesi bekleniyor. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, mahkeme başkanı iddianameyi okudu. Sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

1 SAAT SONRA BEN DE ORADA OLACAKTIM

İlk olarak gece kulübündeki metal yerlerin tadilatını yapan işçilerin patronu tutuklu sanık Çağatay Altuner savunmasını yaptı. Yapılacak iş için Kahraman Erdem ile anlaştıklarını ve tadilata başlamadan önce olay yerine gidip keşif yaptıklarını anlatan Çağatay Altuner, "Ses yalıtım malzemelerinin dışarı çıkarılmasını istedik. Birkaç gün sonra da çalışmaya başladık. 10-15 gün çalıştık ve hiçbir sorun yaşamadık. 1 saat sonra ben de orada olacaktım. Ben de ölebilirdim. 15 yıldır bu firmanın sahibiyim bu zamana kadar hiçbir iş kazası yaşamadım" dedi.

NORMALDE SORARDIK AMA BU KEZ SORMADIK

Olay günü kendilerine ait tadilatın bittiğini anlatan Altuner, "Yangının çıktığı yerde bizim işimiz bitmişti. Üst katta ufak tefek işler kalmıştı. Onda da hammadde eksikliği olduğu için onu bekliyorduk. Yaşanan olayda ihmalim ya da kusurum yok" dedi. Savunması sonrasında sanığa, "Tadilat için kulübün izin alıp almadığını sordunuz mu?" diye soruldu. "Hayır" cevabını veren Altuner'e bu kez mahkeme başkanı, "Neden sormadınız? Hiç sormaz mısınız?" diye sordu. Sanık ise, "Normalde sorardık ama bu kez sormamıştık. İzin alınıp alınmadığını bilmiyordum" dedi.

Çağatay Altuner'ın ardından mobilya dekorasyon firması sahibi olan tutuklu sanık Kahraman Erdem savunmasını yaptı. Çağatay Altuner ile birlikte bu tadilat işini birlikte kabul ettiklerini anlatan Erdem, "Tadilattan önce mekana gidip gezdik. Ufak yanıcı bir madde gördük. Onun oradan çıkarılmasını istedik. Kulüp çalışanları onu oradan çıkardı. Sonrasında duvardaki yalıtım malzemelerini gördük. Siyah perde şeklinde her yer onlarla kaplıydı. Onların da sökülmesini istedik. Hepsi temizlendikten sonra tadilata başladık. Olay gününe kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Biz tüm önlemlerin alınmasını istedik" dedi.

SORUMLULUK HİSSETTİĞİ İÇİN ÇIKMADI

Yangının çıkış anında çalışan ve hayatını kaybeden kaynak ustası Ahmet Sever'in de işvereni olan Kahraman Erdem yangının başlama anına ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre, Ahmet Sever'in çalıştığı anda çıkan kıvılcımın böyle bir yangını çıkarmasının mümkün olmadığını söyleyen Erdem, "Çalıştığı alanın altında küçük bir odacık vardı. Asıl yangının orada çıkıp büyüdüğünü düşünüyorum. Çünkü Ahmet Sever'in çalıştığı anda çıkan o kıvılcımın o kadar parlaması ve büyümesi mümkün değil" dedi.

Ahmet Sever'in de çıkan yangında sorumluluk hissetmiş olabileceğinden bahseden Erdem, "Çıkış kapısına en yakın olan kişi Ahmet Sever'di. Büyük ihtimal Ahmet Sever yangının kendisi yüzünden çıktığını düşünüp sorumluluk hissettiği için çıkmadı ve yangına engel olmaya çalıştı" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin buraya sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı ifade edilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor. Yangın raporuna yer verilen iddianamede, yangının söndürülmesi sonrasında yapılan incelemede, işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği anlatılıyor.

İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek, "Ancak şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur" deniliyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.