29 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 09:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık şebekelerine yönelik 29 ilde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık şebekelerine yönelik polis tarafından son bir ayda düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 388 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen ve banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, tarihi eser bulma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak ya da sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 64'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.