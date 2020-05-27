28 Şubat zulmünün baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde gömüldü!

27.05.2020 13:58

Türkiye'de, kışla-siyaset ilişkisiyle şekillenen dönemlerden birine damgasını vuran önemli isimlerden Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dün 88 yaşında yaşamını yitirdi. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönem, post-modern darbe olarak tarihe geçen 28 Şubat dönemine denk gelmiş, Karadayı da bu dönemde aktif bir rol oynamıştı. 28 Şubat zulmünün mimarı Karadayı, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde gömüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Karadayı için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.