Haberler Haber Videoları 28 Şubat zihniyeti hortladı | Başörtüsü düşmanlığı yaptı, CHP'li isim destekledi! ( VİDEOLU )Tepkiler çığ gibi büyüdü

28 Şubat zihniyeti hortladı | Başörtüsü düşmanlığı yaptı, CHP'li isim destekledi! ( VİDEOLU )Tepkiler çığ gibi büyüdü

28 Şubat zihniyeti hortladı | Başörtüsü düşmanlığı yaptı, CHP'li isim destekledi! ( VİDEOLU )Tepkiler çığ gibi büyüdü
21.06.2023 17:38

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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenini hukuk fakültesinin mezuniyet töreni diye çarpıtan bir şahsın başörtüsü düşmanlığı yapıp mezuniyet törenindeki başörtülü mezunları hedef aldığını gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medya gündemini sarstı. Bu görüntülere pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Başörtümüz onurumuzdur, onurumuzu çiğnetmeyeceğiz” dedi. Öte yandan KADEM başörtüsü düşmanlığını gösteren görüntüyü paylaşarak 28 Şubat artığı zihniyetinin olması gereken yere, tarihin karanlığına gömüleceğini ifade etti. Sanatçılardan da bu duruma tepki gösteren isimler oldu. Öte yandan videoyu paylaşan CHP 27.Dönem Samsun Mv. Adayı Işık Özkefeli "İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezuniyet töreni! Geleceğin hukukçuları…" yazarak skandal bir paylaşıma imza attı. Özkefeli'nin bu paylaşımı CHP'nin helalleşme çağrılarının da yanıltmacadan ibaret olduğunun ispatı oldu.

Haber Videoları

Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte pek çok okulunun da mezuniyet töreni yapılmaya başladı. İstanbul'da da birçok üniversite mezuniyet törenlerine başladı. İstanbul Üniversitesi de farklı fakültelerden mezun olan öğrencilerinin mezuniyet törenlerini yapıyor.

İstanbul Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi mezunları da mezuniyet törenini yaptı. Bu anların görüntüsünü çeken bir şahıs ise mezuniyet töreninde bulunan başörtülü öğrencileri hedef aldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmaya başlanan görüntülerin bu yıl ki mezuniyet törenine ait olduğu, görüntüyü çeken şahsın iddia ettiği gibi hukuk fakültesinin mezuniyet töreni olmadığı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni olduğu bilgileri de paylaşıldı.

BAŞÖRTÜLÜLERE YÖNELİK ÇİRKİN PAYLAŞIM

İlahiyat fakültesindeki başörtülü öğrencilerin mezuniyetini 'Hukuk fakültesi mezuniyet töreni' diyerek çarpıtan ve başörtüsünü hedef alan şahıs başörtülü öğrencileri aşağılayıp şu ifadeleri kullandı: "İstanbul hukuk fakültesinde geleceğin hukukçuları harika! Geleceğin hukukçuları müthiş bir şey. Adalet bu güzel insanlara emanet olacak. Nasıl hukuk fakültesi, valla bravo, mezun olmuşlar. Burası da 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' Valla bravo."

Videoyu kullanan CHP 27.Dönem Samsun Mv. Adayı Işık Özkefeli ise "İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezuniyet töreni! Geleceğin hukukçuları…" yazarak skandal bir paylaşıma imza attı.

Özkefeli'nin bu paylaşımı CHP'nin helalleşme çağrılarının yanıltmacadan ibaret olduğunu ve değişmeyen 28 Şubat zihniyetininin hala var olduğunu ortaya çıkardı.

28 ŞUBAT ARTIĞI ZİHNİYETİ TARİHİN KARANLIĞINA GÖMÜLECEK

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bahse konu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak bir açıklama yayınladı. Yaptığı açıklamada, "Başörtüsü düşmanlığı sadece ideolojik bir hastalık değil, aynı zamanda ahlakî bir sorundur. 'İlahiyat Fakültesi' mezuniyet törenini kayda alıp 'hukuk fakültesi' mezuniyet töreni yalanıyla yayanların ahlak sorunu olduğu ortadadır. Hukukta, ilahiyatta ve diğer tüm branşlarda özgürce eğitim alan başörtülü-başörtüsüz-kız-erkek bütün gençler, yetenek ve birikimleri ile bu 28 Şubat artığı zihniyeti olması gereken yere, tarihin karanlığına gömecek. Kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.

Şahsın ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcıları ise nefret söylemi içeren bu görüntüleri çeken şahsa tepki gösterdi.

Feyza Nur Başkaya isimli sosyal medya kullanıcısı başörtüsü nefretine tepkisini şu sözlerle ifade etti:

Üniversitemizde cübbe renkleri fakültelere göre farklılık göstermekte olup şahsın yaptığı düpedüz ucuz bir çarpıtmadır. Velev ki hukuk fakültesi olsun, ben ve benim gibi birçok arkadaşım hukuk fakültesinden mezun olarak köklü fakültemizi onurlandırdık. Bu gurur fakültemize yeter

Başka bir kullanıcı, "Kapalı olan hukukçu olamıyor mu? Hukukun temel kavramı "eşitlik ilkesi" üzerinde durmaktır." dedi.

Hellalleşme çağrısına vurgu yağan başka kullanıcı ise "En son sözde "helalleşeceğiz" diyordunuz ne oldu? Seçim bitince yine sizin o 28 Şubat zihniyetiniz hortladı. Kurdurmaya devam edin" dedi.

Dr. Elif Çiçek isimli sosyal medya kullanıcısı ise başörtüsünün hedef alınmasına yönelik şunları belirtti: "Biz hekimleri de görev başında görünce aşağılamaya kalkarsa alacağı tepkilere kendini hazırlasın, zira hiç şakam olmaz. Tepki adına tüm hukuki yolları sonuna kadar yürürüm. Bizimle uğraşmasınlar, başörtü onurumuzdur, kendilerini paspas gibi çiğneriz, yine de onurumuzu çiğnetmeyiz.

Bir başka hesap ise "CHP zihniyetini bizlere hatırlattığınız için sizlere minnetarız." şeklinde bir paylaşım yaptı.

"Neden bu kadar başörtüsü den korkuyorsunuz neden rahatsız oluyorsunuz" yazan başka bir paylaşım da geldi.

Sanatçı Sinan Akçıl da paylaşıma tepki gösterdi.

Akçıl, "Ey seni gevşek adamcağız,Bu zihniyet,bu öfke kaybetmeye mahkumdur,zaten öyle de oluyor(hukuk fakültesi mezuniyeti değil,ilahiyat fakültesi mezuniyetiymiş bu arada,o da yalan!ki olsa ne olur)ırkçılıktan farklı bir söylemi yok bu videoyu çeken zavallının." sözleriyle öfkesini dile getirdi.

"Gerçekten bir kere daha yazıklar olsun, bir insanı sadece başı kapalı diye böyle aşağılayıcı tavırlarla yargılarken hukuktan bahsediyorsun birde, yazık"

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