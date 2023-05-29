28 Mayıs depremi! Sadece CHP'de değil İYİ Parti'de de kazan kaynıyor... Akşener'in ekibinde peş peşe istifalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçip Başkan Erdoğan'ı tebrik etmiş, "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na derin bör göndermede bulunmuştu.



İSTİFA ET AKŞENER

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal da Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden istifa çağrısı yapmıştı.







Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'de istifalar baş gösterdi.



AKŞENER'İN DANIŞMANI HAVLU ATTI

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.









BİR İSTİFA DAHA

Hocaoğlu'nun istifası konuşulurken Aydın'dan da bir istifa haberi geldi... İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucularından Mehmet Reşat Taşdemir, Başkan Erdoğan'ın son seçimden de zaferle çıkmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.





"BAŞBAKANLIK TALEBİ HAYALDEN ÖTEYE GİDEMEDİ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ortaya koyduğu sonucu değerlendiren Taşdemir, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir. Mutabakat metni rafta kalmıştır. Meral Akşener'in Başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Bu başarısızlıkların tüm sorumluluğunu üzerime alarak mevcut partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.