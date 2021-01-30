25 yaşındaki genç kız 18 senedir ellerinin ojesiyle araba tamir ediyor

Denizli'de, 7 yaşında çırak olarak başladığı oto tamirciliğini 18 yıldır büyük bir hevesle sürdüren genç Burcu, hem üniversite okuyup hem de ayaklarının üstünde duruyor. Gelen müşterilerinin kendisine hayretle baktığını tırnakları ojeli genç usta, ilerde dükkan açıp bayan ustalar yetiştirmek istiyor.