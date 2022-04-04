RAMAZAN İMSAKİYE
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232 kilometre güvenlik hendeği! 4 metrelik hendeklerle terör saldırılarına önlem

232 kilometre güvenlik hendeği! 4 metrelik hendeklerle terör saldırılarına önlem
04.04.2022 15:30

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Komandolar gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor. Barış Pınarı Harekat Bölgesini toplam uzunluğu 232 kilometreyi bulan hendeklerle çevirdi. Terörist ve bombalı araç geçişlerini engellemek için kazılan 4 metre derinliğindeki hendekler sayesinde terör saldırıları büyük ölçüde önlendi.

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232 kilometre uzunluğunda 4 metre genişliğinde... Terör saldırılarına karşı önlem için kazıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde önlemlerini arttırdı. Suriye'de M4 karayoluna paralel olarak kazılan kilometrelerce uzunluğundaki o hendeklere girdi.

Trt Haber'in haberine göre hendekler, M4 karayoluna 200 metre, teröristlerin sürekli sızma girişiminde bulunduğu Ayn İsa ve Tel Tamir'e ise 2 kilometre uzaklıkta.

Teröristlerin yuvalandığı Ayn İsa ve Tel Tamir'in kuzeyinde, açılan hendekler sayesinde bölgede güvenlik sağlandı.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesine teröristlerin sızma girişimleri de önlenmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka ve Haseke'nin kuzeyinden yapılan saldırı ve tacizlere de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

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