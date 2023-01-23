23 Ocak Kabine Toplantısı konuları neler? EYT, PPK, Yapılandırma...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayının son kabine toplantısını gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde ekonomiden dış politikaya birçok önemli başlık var.

2023'ÜN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI

15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 14.00'de başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması gerçekleştirerek kararları açıklaması bekleniyor.

EYT İÇİN GERİ SAYIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği yaş şartının kaldırıldığı EYT düzenlemesinde takvimi ve maaşların ne zaman verileceğine dair değerlendirme yapılması bekleniyor. Memurdan, emekliye, asgari ücretliye kadar yapılan maaş zamları ile birlikte ekonomide atılan adımlar ve bunların yansımaları da masada olacak. Toplantıda ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da 7'nci yargı paketi ile ilgili sunum yapması bekleniyor.

EKONOMİ SUNUMU YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12'de AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. Basına kapalı olarak toplanacak AK Parti TBMM grup sunumunda Bakan Nebati, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.

DIŞ POLİTİKADAKİ HAMLELER...

Toplantıda komşu ülkelerle yürütülen diplomasi, Rusya Ukrayna savaşında gerçekleştirilen arabuluculuk rolüyle sağlanan tahıl koridoru anlaşmalarının uygulamasındaki son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinede ayrıca terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlara ilişkin ilgili bakanların Başkan Erdoğan'a bir rapor vermesi bekleniyor.

KRİTİK BAŞLIK: YAPILANDIRMA...

Kabinede görüşülecek olan en önemli başlıklardan biri ise borç yapılandırma paketi olacak. Konunun detaylarına ulaşıldı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak. Hem vatandaş hem de reel sektörün vergi ve sosyal güvenlik kurumu dâhil tüm kamu kurumlarına olan borçları en uygun koşullarda ve uzun vadeyle yapılandırılacak. Paketin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Borçların faiz ve gecikme faizi önemli ölçüde silinerek reel sektörün üretim, yatırım, istihdam konusunda elinin rahatlaması sağlanacak.

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıklaması beklenen paket hem vatandaş hem de reel sektörde büyük heyecan yarattı. Paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçlara yapılandırma fırsatı sunulacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkânı sunulacak. Yapılandırma paketi, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları yapılandırılabilecek.

MATRAHI ARTTIRANA VERGİ İNCELEMESİ YOK

Pakette, matrah artırımı imkânı da sağlanacak. Matrah ya da vergi artırımında bulunan, koşulları yerine getiren mükellefler hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı gerçekleştirilmeyecek. Matrah artırımı yoluyla geriye dönük olarak 5 yıl için matrah artırım oranları, asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlar üzerinden artırıma giden mükellefler vergi denetiminden kurtulacak. Ayrıca işletmede olmasına karşın kayıtlarda yer almayan ya da işletmede bulunmayan makine, emtia, demirbaşların beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek durumuna uygun hale getirilmesine olanak sağlanacak. Bu kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi için de geçerli olacak.

40 AYDA ÖDEME İMKANI SUNULACAK

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacak. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti. Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumunda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

YAPILANDIRMADA TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

TAKİPTEKİ PRİMLERİ DE KAPSIYOR

Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primi, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri de yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip edilen tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek. Buradaki tespit tarihi pakette netleşecek. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları, irtifak hakkından kaynaklı alacaklar da yapılandırma kapsamına alınacak.

YAPILANDIRMA PAKETİNDE EYT DETAYI

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için yapılandırma paketi hazırlığı yapılması büyük heyecan yarattı. Düzenleme kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak. Ancak avantajları bununla bitmeyecek. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Bağ-Kur prim borcu olanlara yapılandırma ve sildirme imkanının yanı sıra dondurulmuş hizmet günlerini daha az ödemeyle ihya etme kolaylığı gündemde. Böylece EYT düzenlemesiyle emekli olmak için prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenler önemli bir fırsat yakalayacak. Hatta bazı kişilere daha az primle emeklilik imkanı doğacak. Tabii bir de kamu bankalarından kredi kolaylığı da gündeme gelebilecek. İşte yapılandırma düzenlemesinin EYT'lilere sağlaması beklenen 5 kolaylık...

1- BORCU KAPATANA EMEKLİLİK

Öncelikle Bağ-Kur prim borcu olduğu için emekli olamayanlar, bunları yapılandırmayla kolayca ödeyebilecek. Böylece EYT kapsamındaysa yapılandırmayla borcunu kapatır kapatmaz emeklilik yolu açılacak. Düzenleme kapsamında borçların gecikme faizlerinin, zamlarının silinmesi, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılması, peşin ödemede bu Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılması bekleniyor.

2- KREDİ KOLAYLIĞI DA GÜNDEMDE

Ayrıca daha önceki yapılandırma yasaları çıktığında nakit sıkıntısı olanlar için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlamıştı. Bu krediyle yapılandırma avantajı kapsamında borcun kapatılması, geri ödemenin de emekli aylığıyla aydan aya yapılmasının yolu açılmıştı. Bu yönde de bir beklenti bulunuyor. Ayrıca kredi paketiyle doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekli olabileceklere de finansman desteği sağlanması gündemde.



3- BORCU SİLDİRENE EMEKLİLİK

Yapılandırma yasasıyla beklenen bir imkan da belirlenen sürede ödenmeyen Bağ-Kur prim borçlarının silinerek, bu sürelere ait hizmet sürelerinin dondurulması. Önceki yapılandırma yasalarında bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. Aynı imkan sağlanırsa prim borcu nedeniyle emekli olamayacak bazı EYT'lilere kolaylık sağlanmış olacak. Emeklilik için prim borcunun olduğu sürelere ihtiyacı bulunmayanlar, bu imkandan yararlanacak. EYT'liler borcu silinip hizmet süreleri dondurulduğunda eğer emeklilik için diğer primleri yetiyorsa emeklilik başvurusu yapabilecek.

4- PRİM ŞARTINI DÜŞÜRECEK İMKAN

Borçların silinmesi imkanı gelirse, bazı EYT'lilere SSK'dan emeklilik yolu da açılacak. Öyle ki; bazı kişiler son 7 yılda Bağ-Kur hizmet süreleri daha fazla olduğundan emeklilik için Bağ-Kur prim şartlarına tabi bulunuyor. Bu da kadın ise 7200, erkek ise 9000 günü tamamlaması anlamına geliyor. Prim borcu silinirken, bu borca ait sürelerin dondurulmasıyla bazı kişiler SSK emeklilik koşullarına tabi olabilecek. Bu durumda da EYT düzenlemesinin ardından 5000 gün primle emeklilik yolu açılacak.

5- HESAPLI İHYA DA GÜNDEMDE

Yine yapılandırma düzenlemesiyle beklenen bir imkan da ihya kolaylığı olacak. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri olanlar bu günlerinin tamamını ihya talebinde bulunulan tarihteki asgari ücret üzerinden ödeme yaparak canlandırılabiliyor. Asgari ücretin yüzde 34.5'i üzerinden hesaplama yapılıyor. Örneğin; Ocak ayı gelmeden başvuran kişinin ihya edilecek her gün için 74,42 lira ödemesi gerekirken, söz konusu başvuruyu 1 Ocak'tan sonra yapmışsa tutar 115,09 liraya çıkıyor. 1 aylık ihya Ocak'tan önce başvurulmuşsa 2.232,60, sonra başvurulmuşsa 3.452,76 lira tutuyor. Eğer geçmiş yapılandırma yasalarındaki gibi bir imkan sağlanırsa, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek.