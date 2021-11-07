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23-29 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritası açıklandı

23-29 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritası açıklandı
07.11.2021 18:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim arası haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Koca en fazla artan 10 ili de paylaştı. İşte detaylar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23-29 Ekim arası haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Koca en fazla artan 10 ili de paylaştı. İşte detaylar...

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