21. yüzyılda CHP'nin belediyecilik vizyonu! Ekolojik tarım alanı dedikleri bölgeye kanalizasyondan zehir akıyor

07.08.2020 17:31

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "ekolojik tarım" yaptığını iddia ettiği Seferihisar'da büyük bir skandal ortaya çıktı. Lavanta bahçelerinin olduğu bölgede kanalizasyonun açıktan aktığı tespit edilirken, tarım arazilerinin içine zehir boşalıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "ekolojik tarım" bölgesi olarak belirlediği İzmir Seferihisar Turgut Mahallesi'nde büyük bir skandal ortaya çıktı. Belediye tarafından yapılan lavanta bahçesine 100 metre mesafede, kanalizasyonun açıktan aktığı tespit edildi.

Bölge halkı açıktan akan kanalizasyonla ilgili belediyeye defalarca haber verdiklerini ancak gelen yetkililerin hiçbir şey yapmadan gittiğini söyleyip tepki gösterdi. Ekolojik ve iyi tarım yaptığını iddia eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarım arazisine açıkta kalan kanalizasyondan adeta zehir akarken, ortaya çıkan pis koku ve bakteriler de halk sağlığını tehdit ediyor.

21. YÜZYILDA CHP'NİN BELEDİYECİLİK VİZYONU

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti MKYK üyesi ve İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Burası, Seferihisar Turgut Mahallesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta bahçesine 100 metre mesafedeyiz. Açıkta akan kanalizasyon halk sağlığını tehdit ediyor, tarım arazilerinin içine zehir boşalıyor. İşte, 21. Yüzyılda CHP'nin ve Tunç Soyer'in belediyecilik vizyonu!" diyerek tepki gösterdi.