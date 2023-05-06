21 yıldır gözü gibi saklıyor! 250.000 TL'lik eski banknotta Atatürk detayını gördü! Binlerce TL istiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 21 yıldır saklıyor. Bu banknota binlerce TL istiyor.