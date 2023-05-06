Haberler Haber Videoları 21 yıldır gözü gibi saklıyor! 250.000 TL'lik eski banknotta Atatürk detayını gördü! Binlerce TL istiyor

21 yıldır gözü gibi saklıyor! 250.000 TL'lik eski banknotta Atatürk detayını gördü! Binlerce TL istiyor

21 yıldır gözü gibi saklıyor! 250.000 TL'lik eski banknotta Atatürk detayını gördü! Binlerce TL istiyor
06.05.2023 17:34

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 21 yıldır saklıyor. Bu banknota binlerce TL istiyor.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 21 yıldır saklıyor. Bu banknota binlerce TL istiyor.

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