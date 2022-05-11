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21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü öldüren Cem İnan Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü öldüren Cem İnan Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı
11.05.2022 11:01

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İstanbul Şişli’de teras katındaki dairede 21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü’yü öldüren Cem İnan Ünlü’nün ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı ünlü, ağabeyinin üzerinden ağabeyine ait kırılmış kredi kartı bulundu.

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İstanbul Şişli'de teras kattaki dairede 38 yaşındaki öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü 21 bıçak darbesiyle öldüren Cem İnan Ünlü (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ocak ayında Finlandiya'dan geldiği belirlenen ve emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Cem İnan Ünlü'nün üzerinde, ağabeyine ait kırılmış kredi kartı ve bin lira ele geçirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, cinayetin düğümünün, ağabey Ünlü'nün kredi kartıyla yaptığı harcamaların incelenmesi sonucu çözüleceği öngörülüyor.

Katil zanlısı Ünlü, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki ifadesinde, "Ağabeyim kendi kredi kartlarıyla benim giderlerimi karşılıyordu. Zaman zaman da bana kredi kartını verirdi.

Evine gidip gitmediğim hususunda ve evden alınan parmak izlerimle ilgili savunmamda da susma hakkını kullanacağım" diyerek ağabeyini kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği verdiği tutuklama kararında, sanık Ünlü'nün üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi ve delillerin olduğuna hükmetti.

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