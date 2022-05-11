İstanbul Şişli’de teras katındaki dairede 21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü’yü öldüren Cem İnan Ünlü’nün ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı ünlü, ağabeyinin üzerinden ağabeyine ait kırılmış kredi kartı bulundu.
21 bıçak darbesiyle öz ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü öldüren Cem İnan Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı
OTOMATİK OYNAT
- 66 saat sonra denizde bulundu! Artık Türkiye'de
- Başkentte DEAŞ'a operasyon!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa mesajı veren Erdoğan, "Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü anayasadan kurta