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2022'nin ilk resmi ziyareti! Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta!

2022'nin ilk resmi ziyareti! Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta!
17.01.2022 12:51

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile saat 11.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan, ziyaret kapsamında Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yapacağı kritik ziyaret öncesi Tiran'da bulunan caddeler Türk bayrakları ile donatıldı. Erdoğan'ı taşıyan uçak 12.30 suların Tiran'a indi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı.

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