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2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı! Satış fiyatına yansımayacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı! Satış fiyatına yansımayacak
26.10.2021 09:13
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gözlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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