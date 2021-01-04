2021'in ilk MYK'sı Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak | Yurttan ve dünyadan haberler

2021'in ilk MYK'sı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde, ekonomi ve yargı reformunda ilk icraat yeni İnsan Hakları Eylem Planı olacak. İşte haberin detayları ve 4 Ocak 2021 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

2021'in ilk MYK'sı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde, ekonomi ve yargı reformunda ilk icraat yeni İnsan Hakları Eylem Planı olacak. Pandemi nedeniyle ara verilen kongrelere bu ay sonunda yeniden başlanacak. (EDA IŞIK)



'KOCA'MAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Hafta sonu kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Twitter'dan "Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz" dedi.



GRİ LİSTEDE TEMİZLİK

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti. Şırnak'ın Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 hain öldürüldü.



JAPONYA'DA ALARM!

Japonya'da dün hareketli anlar yaşandı. İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı konuta izinsiz giren şüpheli ortalığı karıştırdı. 29 yaşındaki şahıs, muhafızlar tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.



İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

İran'ın en önemli komutanlarından Kasım Süleymani, geçtiğimiz yıl korkunç bir suikaste kurban gitti. İran Savunma Bakanı Amir Hatami, ABD'yi hedef gösterdi. "Süleymani suikastına ABD'nin içinde dahi karşılık verilebilir" dedi.

