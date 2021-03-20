2021 Kuzey Makedonya nüfus sayımına dijital ortamdan katılmanın yolları! Türkiye'de yaşayanlar da katılabilecek

Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek olan 2021 nüfus sayımı için ülke dışında yaşayan Türk soydaşların 1 Mart itibarıyla dijital ortamdan başlayan kayıt işlemleri 21 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Henüz kaydını yaptırmamış, Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan Kuzey Makedonya vatandaşlığı bununan kişiler, www.stat.gov.mk veya www.census.stat.gov.mk web siteleri üzerinden nüfus sayımına katılabilecek.