2021 Kuzey Makedonya nüfus sayımına dijital ortamdan katılmanın yolları! Türkiye'de yaşayanlar da katılabilecek

Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek olan 2021 nüfus sayımı için ülke dışında yaşayan Türk soydaşların 1 Mart itibarıyla dijital ortamdan başlayan kayıt işlemleri 21 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Henüz kaydını yaptırmamış, Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan Kuzey Makedonya vatandaşlığı bununan kişiler, www.stat.gov.mk veya www.census.stat.gov.mk web siteleri üzerinden nüfus sayımına katılabilecek.
Kişilerin nüfus sayımı için öncelikle yapması gerekenler:
Web sitesine giren kişilerin öncelikle Türkçe dilini seçerek işlemlerini Türkçe yapmaları süreci kolaylaştıracaktır.
Vatandaşların oturum açmak için sisteme sicil numaraları (EMBG) ile kayıt olmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemini tamamlayan kişilerin e-posta adreslerine sistem tarafından tek kullanımlık bir şifre gönderilir.
Kişiler e-posta adreslerine gelen şifreyi onayladıktan sonra doğrulama işlemi tamamlanır.
Kişiler toplam 7 ekrandan oluşan kayıt işlemlerine hızlıca başlayabilirler.
Kişilerin sorulan soruları daha iyi anlayabilmeleri için ana ekranda 8 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Kişiler dil seçeneği menüsünden Türkçe'yi seçtikten sonra nüfus kayıt işlemlerine Türkçe olarak devam eder.
Kayıt işlemini gerçekleştirmek için videoda yer alan adımların takip edilmesi yeterlidir.