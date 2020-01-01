Haberler Video 2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi

2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi

01.01.2020 00:20

2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi. doğan ilk bebeklerini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz." dedi.


2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi. Yeni yılın doğan ilk bebeklerini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Koca, "2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryen değil; normal doğumu teşvik edeceğiz. 2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz." dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları