2001 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine çıkan AK Parti 20 yaşında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 20. yaşında. AK Parti 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerden bu yana girdiği her seçimden kendisini tazeleyerek birinci çıktı. Bu süreçte önemli kalkınma hamleleriyle 2023 vizyonunu ortaya koydu. AK Parti iktidarı boyunca darbecilere, vesayet odaklarına karşı dimdik durarak demokrasinin yılmaz bekçisi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 20. yaşında. Bu kapsamda 'Daima yeni, daima genç' sloganı ile yapılacak kutlamalar ise ertelendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti mizin 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini erteleme kararı aldık" açıklamasını yaptı. AK Parti, bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bu süreçte bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu.

MİLLİ VE YERLİ ATILIM

Vesayet odaklarına ve 15 Temmuz'da darbeci heveslere son veren, Türkiye'yi dev yatırımlarla donatan Başkan Erdoğan'ın kaptanlığındaki AK Parti, aynı zamanda başta savunma sanayii olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. Türkiye'de birçok büyük projeye imza atılırken, bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı.

Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli açıldı. İstanbul Boğazı'na 3'ncü köprü Yavuz Sultan Selim, İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı. AK Parti, başta savunma sanayii olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı. Bu kapsamda milli savaş gemisi (Milgem), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı Anka, uzun ve orta menzilli tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi.



AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Sabah'ı haberinde AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirildi. Parti kapatmalar zorlaştırıldı. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı. Şehir hastaneleri kuruldu. Pandemi ile mücadelede bu hastaneler büyük görevler üstlendi. Toplu konut hamlesi başlatılarak onbinlerce dar gelirli vatandaş ev sahibi yapılırken, milyonlarca fakir ve muhtaç insana ulaşılarak her türlü sosyal yardımda bulunuldu. Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi. Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. AK Parti döneminde terör örgütleriyle etkin mücadele edildi. PKK'ya darbe üzerine darbe indirildi. AK Parti'nin, ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı mücadelesi milletin verdiği destekle hız kesmeden sürdürüldü. Terörle mücadele sınır ötesinde de devam etti. Bu kapsamda DEAŞ ve PKK'ya karşı Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve en son Barış Pınarı operasyonları gerçekleştirildi.