200 bin lirayı çöpe atan talihliyi oğlu kurtardı: Baba para çıktı

Tokat’ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi. İkramiyeyi görünce şaşkınlık yaşayan talihli Aydınoğlu, "Tokat’ta bir talihli kazı-kazandan kazandığı 200 bin liralık kartı fark etmeyerek çöpe attı, oğlunun dikkati paranın çöpe gitmesini engelledi. İkramiyeyi görünce şaşkınlık yaşayan talihli Aydınoğlu, "Çıkmaz diye çöpe atmıştım. Oğlum çöpten alıp fark etmiş" ifadelerini kullandı. Aydınoğlu, ikramiyeyi iş yerinde değerlendireceğini belirtti. Mustafa Aydınoğlu ise 200 bin lirayı çöpe gitmekten kurtardığını belirterek, "Babam kazı-kazanı kazıdıktan sonra çöpe attı. Ben bakayım dedim. Çöpten kuponu çıkarıp 2-3 kere baktım, gözlerime inanamadım. Paranın çıktığını fark ettiğimde ilk işim babamı aramak oldu. Az kalsın çöpe gidiyordu" dedi.