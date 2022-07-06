Haberler Haber Videoları 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06.07.2022 11:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:39
Teröre darbe üstüne darbe...
Haber 01:39
Emeklilikte yaşa takılanlar...
Haber 01:34
Kaleden kaleye gol sonrası...
Haber 02:06
Bakanlıktan 81 il valiliğine...
Haber 01:31
Beykoz'daki orman yangınıyla...
Haber 02:01
Draghi Ankara'ya geliyor!
Haber 05:01
TEM'de feci kaza! Çalışma...
Haber 04:39
Ragıp Paşa Köşkü 'Perili Köşk'...
Haber 01:02
CHP'li belediyede 10 milyon...
Haber 01:40
Başakşehir'de şüpheli ölüm!...
Haber 01:13
Cadde ortasında yarı çıplak...
Haber 03:55
Konya'da katliam gibi kaza!...

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, komandoların gerçekleştirdiği operasyonla Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAHRAMAN KOMANDOLAR AVLADI
"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

SON DAKİKA