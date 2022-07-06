20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KAHRAMAN KOMANDOLAR AVLADI

"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."