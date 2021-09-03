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20 bin öğretmen Başkan Erdoğan'ın katıldığı 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'yle atandı

20 bin öğretmen Başkan Erdoğan'ın katıldığı 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'yle atandı
03.09.2021 12:20
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Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Komşusu Evren Karaca’yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, “Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Faruk Kahraman bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle Evren Karaca’ya ateş açtım ” dediği ortaya çıktı.


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