20 bin öğretmen alınacak: Öğretmen ataması hangi bölümlerde olacak, atama başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli öğretmen atması yapılacak. MEB öğretmen ataması ile ilgili herkesin merak ettiği sorular öğretmen ataması hangi bölümlerde olacak ve öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır şeklinde. Öğretmen ataması ile ilgili başvurularda son tarih ise 26 Mart.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli öğretmen atması yapılacak.

MEB öğretmen ataması ile ilgili herkesin merak ettiği sorular öğretmen ataması hangi bölümlerde olacak ve öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır şeklinde.

Öğretmen ataması ile ilgili başvurularda son tarih ise 26 Mart.

En çok kontenjan 2 bin 883 kişiyle sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kişiyle özel eğitimin oldu...

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ön başvuruları bugünden itibaren 26 Mart'a kadar alacak.

Ön başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs- 6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

8 EYLÜL'DE TAMAM



Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak.

Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, bin 938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.