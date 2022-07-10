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2 yıl sonra Haramidere yeniden taştı

2 yıl sonra Haramidere yeniden taştı
10.07.2022 08:51

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürüyor. Kentte gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti. Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası birçok işyeri ve bodrum kattaki evi su bastı. Yaklaşık 2 yıl önce 23 Haziran 2020'de Esenyurt'u yine sel almış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Pınar Mahallesi'nde dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su basmış, birçok araç su altında kalmıştı.

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