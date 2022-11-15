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2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı

2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı
15.11.2022 13:39

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Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu kapsamında, Ağrı'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Soylu, "2 terörist sarı torbada" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında Ağrı'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BERABER ETKİSİZ!
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı.

2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

SARI TORBAYA SOKTUK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

KOMANDO!

Kahraman komandolar operasyon sonrası kameraya poz verdi. Kahramanların "Komando" diye bağırdığı duyuldu.

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