2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında Ağrı'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BERABER ETKİSİZ!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı.

2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

SARI TORBAYA SOKTUK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

KOMANDO!

Kahraman komandolar operasyon sonrası kameraya poz verdi. Kahramanların "Komando" diye bağırdığı duyuldu.