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2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
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2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:23

Şerit değiştiren ticari araca çarpan tır yan yattı

Bursa'da sola dönüş yapmak için anayolda şerit değiştiren kamyonete, tır çarptı. Kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarpıp devrilirken, kaza anı kameraya anbean yansıdı. Kaza, Osmangazi ilçesi, Ovakça mevki İstanbul-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi Y. idaresindeki 77 DE 093 plakalı hafif ticari aracıyla sola dönüş yapmak için şerit değiştirmek istedi. Bu esnada İlhami A. idaresindeki tır şerit değiştiren ticari araca çarpıp savruldu. Kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarptıktan devrildi. Kaza anı kameraya yansırken, 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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