RAMAZAN İMSAKİYE
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1915 olaylarına HDP’den utanç verici paylaşım

1915 olaylarına HDP’den utanç verici paylaşım
24.04.2021 21:32
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Sokak ortasındaki çocuğu ezdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayarak bir skandala imza attı. Gün içerisine tek skandal Biden'dan gelmedi. Öğle saatlerinde bir açıklama yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan buluna HDP, Türkiye'yi soykırımla suçladı.


ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen ortaklıkları defalarca ortaya çıkan HDP 1915 olaylarını soykırım olarak nitelen bir açıklama yayınladı.

"ERMENİ SOYKIRIMI UTANCIYLA YÜZLEŞİN"
Twitter'dan "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" ifadeleriyle paylaşılan skandal açıklamada "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.

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