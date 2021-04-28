1915 iddialarını Türkiye Ermenileri A Haber'de yorumladı! Aras Krisep : Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık

İletişim Danışmanı-Yazar Serli Seta Nişanyan, Gayrimenkul Danışmanı Aras Krisep ve Aktivist Arpine Çizmeciyan A Haber canlı yayınından sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi.
Ermenistan'ın soykırım iddialarına da değinen Aras Krisep, "Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık. ABD başta olmak üzere dış güçlerin iddiaları gerçekçi değil. Sayın Başkanımız 'hodri meydan' dedi. ABD büyümemizi güçlenmemizi istemiyor. Gerek ordu gerek ülke bakımından tartışılmayacak bir güce sahibiz. ABD ne yapıyor; kötüleme peşinde! 'Ermeni soykırımı' diyerek bunu kullanmaya çalışıyor. Böyle bir soykırım olsa burada ne işimiz var. Buna inansam buraya çıkmam. Türkiye genelinde cemaatimi 130 bine yakın. Patrikhanemiz hizmet veriyor, 7/24 açık. Soykrıımın arkasına gizlenmiş çeteler, içlerinde HDP denen bir parti. HDP terör örgütünün sözcüsü. Siyasi ayağı değil yaptıkları siyaset değil. Yaptıklarını eleştiriyorum." şeklinde konuştu.