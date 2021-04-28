RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları 1915 iddialarını Türkiye Ermenileri A Haber'de yorumladı! Aras Krisep : Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık

1915 iddialarını Türkiye Ermenileri A Haber'de yorumladı! Aras Krisep : Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık

1915 iddialarını Türkiye Ermenileri A Haber'de yorumladı! Aras Krisep : Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık
28.04.2021 00:48
Ana Sayfa 09:20
1915 iddialarını Türkiye...
Ana Sayfa 00:17
Hatay'da devrilen ATV’nin...
Ana Sayfa 01:33
ABD gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 01:53
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 14:41
Ömer Çelik’ten, Biden’ın...
Ana Sayfa 01:35
Bağcılar’da çıkan yangında bir...
Ana Sayfa 01:33
Şehir bir anda beyaza büründü
Ana Sayfa 01:40
Dehşet anları! Yangın çıktı...
Ana Sayfa 00:48
Aleyna Tilki'nin annesi Havva...
Ana Sayfa 00:16
Bağcılar'da kreş öğretmeni,...
Ana Sayfa 01:21
Yargıtay Cumhuriyet...
Ana Sayfa 00:59
3 teröristin etkisiz hale...

İletişim Danışmanı-Yazar Serli Seta Nişanyan, Gayrimenkul Danışmanı Aras Krisep ve Aktivist Arpine Çizmeciyan A Haber canlı yayınından sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi.


Ermenistan'ın soykırım iddialarına da değinen Aras Krisep, "Ermenilere ait toplu bir mezar bulamadık. ABD başta olmak üzere dış güçlerin iddiaları gerçekçi değil. Sayın Başkanımız 'hodri meydan' dedi. ABD büyümemizi güçlenmemizi istemiyor. Gerek ordu gerek ülke bakımından tartışılmayacak bir güce sahibiz. ABD ne yapıyor; kötüleme peşinde! 'Ermeni soykırımı' diyerek bunu kullanmaya çalışıyor. Böyle bir soykırım olsa burada ne işimiz var. Buna inansam buraya çıkmam. Türkiye genelinde cemaatimi 130 bine yakın. Patrikhanemiz hizmet veriyor, 7/24 açık. Soykrıımın arkasına gizlenmiş çeteler, içlerinde HDP denen bir parti. HDP terör örgütünün sözcüsü. Siyasi ayağı değil yaptıkları siyaset değil. Yaptıklarını eleştiriyorum." şeklinde konuştu.
Haber Videoları