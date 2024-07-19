Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandı.

Başta havayolu şirketleri olmak üzere global anlamdaki yazılım kaynaklı sorundan pek çok farklı sektör etkilendi. Türk Hava Yolları ve Ajet yolcuları sabah biletleme ve rezervasyon işlemlerini yapamadı.Uçuşlarda herhangi bir sorun yaşanmasına neden olmayan sorunun büyük oranda giderildiği öğrenildi.

"GEREKLİ AKSİYONLAR ALINMAKTADIR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, bilgi sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sözkonusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz. Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz misafirlerimizden özür dileriz" dedi.