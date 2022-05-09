18 yaşındaki kızın vahim geçim sıkıntısı videosu! TikTok ergeni muhalefeti de patlattı! Oda TV, Ekşi Sözlük ve CHP'li Bekaroğlu...

Muhalefet ekonomi kötü algısı yapmak için bu kez 'TikTok' ergenlerinin çektiği videolar ile operasyon çekmeye çalıştı.

TİKTOK VİDEOSU DOLAŞIMA SOKULDU

18 yaşındaki bir kız, 'geçim sıkıntısı' yaşadığını iddia ederek iş bulamadığını ve babasının maaşının da borçlardan dolayı kesildiğini öne sürdü.

TikTok videosunda "Ben de diplomam ve tecrübem yok diye iş bulamıyorum. Örnek veriyorum içtiğimiz bir illet var, zam geldi 26 lira olmuş. 13 liralık tekel tütünü içiyoruz. Ped fiyatlarına gelen zamlardan haberiniz var mı ya? Bu bir kadının ihtiyacı, benim tercihim değil. Gerçekten utanın." iddiasını sürdüren genç kız muhalefetin propaganda aracına dönüştü.

CHP'Lİ BEKAROĞLU VE ODA TV KÖPÜRTTÜ

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Oda TV ve Ekşi Sözlük gibi muhalif isimler ve platformlar görüntüleri köpürttü.

Mehmet Bekaroğlu görüntüleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi hedef alarak paylaşırken operasyon sitesi, "Genç kız böyle isyan etti: Utanın" başlığıyla manşetine taşıdı.

Algı merkezlerinden Ekşi Sözlük'te ise görüntüler "18 yaşındaki kızın vahim geçim sıkıntısı videosu" başlığıyla gündeme taşınarak 'ekonomi kötü' algısıyla vatandaşın hükümeti hedef alması için çağrılar yapıldı.

GÖRÜNTÜLER ALGIYI BOZDU

TikTok paylaşımı yapan kızın paylaştığı diğer görüntülerin ortaya çıkmasıyla muhalefetin çekmeye çalıştığı operasyon da deşifre oldu.

LÜKS EVDEN EROTİK POZLAR

Kızın paylaştığı görüntülerde lüks bir evde yaşadığı görülürken, soyunarak erotik pozlar verdiği de ortaya çıktı.

TİKTOK ERGENİNİN PEŞİNE TAKILIP OPERASYON ÇEKENLER TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıların meseleye konu olan kızın takipçi toplamak için bunları yaptığını ifade ederken operasyonu çeken muhalifleri de eleştiri yağmuruna tuttu.