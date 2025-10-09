18 yaş altı çeteler alarm veriyor! Daltonlar, Redkidler, Casperler...

PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye’de çocuk yaşta suç oranları endişe verici boyutlara ulaştı. Daltonlar, Redkidler ve Casperler isimli çetelerin ortaya çıkışı tartışmaları alevlendirdi. Hukukçu Avukat Hadi Dündar, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

