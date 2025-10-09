PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
18 yaş altı çeteler alarm veriyor! Daltonlar, Redkidler, Casperler...
Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 10:27
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Türkiye’de çocuk yaşta suç oranları endişe verici boyutlara ulaştı. Daltonlar, Redkidler ve Casperler isimli çetelerin ortaya çıkışı tartışmaları alevlendirdi. Hukukçu Avukat Hadi Dündar, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bunlar da Var
05:05
SGK’dan “K” harfi uyarısı! Primleriniz silinebilir!
08.10.2025
Çarşamba
05:18
Serdar Öktem suikastı: Yurt dışından talimat mı verildi? Suç örgütü hesaplaşması mı?
08.10.2025
Çarşamba
00:16
Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
08.10.2025
Çarşamba
02:43
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
08.10.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN