18-24 Eylül haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından yayınladı. Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.









Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

3 büyük ilde son durum

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.







EN ÇOK YÜKSELEN 10 İL

Bakan Koca: 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.